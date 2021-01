Grünes Licht für Impfstoff von AstraZeneca

Die Nationalstaaten müssen nun selbst entscheiden, ob sie mit dem Präparat auch über 65-jährige impfen. Für diese Altersgruppe gebe es noch nicht genügend Daten zur Wirksamkeit, erklärte die EMA. Für Österreich heißt das, dass das Nationale Impfgremium am Wochenende entscheidet, ob der Impfstoff bei den Über-65-Jährigen verwendet wird. Am Montag wird die Entscheidung des Nationalen Impfgremiums mit den Landeshauptleuten diskutiert und die weitere Vorgehensweise bei der Impf-Planung abgestimmt.

Die deutsche Impfkommission des Robert Koch Instituts (RKI) hatte sich bereits am gestrigen Donnerstag festgelegt: Das AstraZeneca-Produkt solle nur an unter 65-jährige verimpft werden, hieß es. Die Datenlage für ältere Personen sei einfach zu dürftig.

Das wirft freilich die Impfpläne der EU-Mitgliedstaaten gehörig durcheinander, die im ersten Quartal großteils gerade die Immunisierung der Hochrisikogruppen über 65 Jahren vorgesehen hatten. Auch in ÖSterreich wird es zu Engpässen kommen. Das Gesundheitsministerium wird in den kommenden Tagen entscheiden, wie es weitergeht.

Liefervertrag wurde veröffentlicht

Im Streit um verspätete Lieferungen hat AstraZeneca mittlerweile der EU-Kommission zugesagt, im ersten Quartal statt der angekündigten 31 Millionen, 39 Millionen Dosen zu liefern. Der Hersteller bleibt damit aber weiter hinter seinen einstigen Zusagen von 80 Millionen bis Ende März zurück. Das Argument, wonach der britisch/schwedische Konzern Probleme in einer Produktionsstätte in Belgien habe, will die EU-Kommission nicht gelten lassen und schickte gestern Inspekteure in das Werk.

Am Freitag veröffentlichte die EU-Kommission ihren Liefervertrag mit AstraZeneca. Wichtige Passagen des Dokuments vom August 2020 wurden allerdings unter Hinweis auf Geschäftsgeheimnisse geschwärzt. Darunter sind auch die für das erste Quartal vorgesehenen Liefermengen, um die seit Tagen ein heftiger Streit tobt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen pocht unterdessen auf mehr Impfstofflieferungen. "Es gibt verbindliche Bestellungen und der Vertrag ist glasklar", sagte sie am Freitag im Deutschlandfunk. Darin würden ganz klare Liefermengen für das erste, zweite und dritte Quartal genannt und die Produktionsstandorte dafür. Der Vertrag sieht auch die Produktion in einem Werk in Großbritannien vor, von wo aus Dosen in die EU geliefert werden sollten. Dort hat AstraZeneca große Mengen des Impfstoffs produziert. In Großbritannien selbst ist das Produkt bereits seit Wochen im Einsatz.

Rom: Auch Moderna liefert weniger

Derzeit kann die von AstraZeneca bestellte Menge von den anderen beiden in der EU zugelassenen Impfstoffen von Pfizer und Moderna nicht ersetzt werden. Ein vierter Hersteller, Johnson&Johnson, wird voraussichtlich im Februar offiziell um Genehmigung bei der EMA ansuchen. Ende Februar könnte er zugelassen werden. Kurz danach könnten die ersten Lieferungen erfolgen.

Indes erfolgte am frühen Freitagnachmittag die nächste Hiobsbotschaft: Auch der Hersteller Moderna liefert angeblich weniger Impfstoffdosen als vorgesehen. Laut dem italienischen Regierungskommissar Domenico Arcuri soll das US-Unternehmen eine Reduktion von 20 Prozent in Aussicht gestellt haben. "Unser Erstaunen, unsere Sorge und unsere Entmutigung wachsen“, so Arcuri.