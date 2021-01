US-Seuchenbehörde ordnet Masken im öffentlichen Verkehr an

(c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS)

In der New Yorker U-Bahn wird Maske getragen

Auch Kinder ab drei Jahren müssen ab Montag in Flugzeugen, Schiffen, U-Bahnen, Bussen, Zügen, Taxis und Mitfahrdiensten Masken tragen.

Die US-Seuchenbehörde CDC hat das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmittel angeordnet. Das gelte ab Montag für Flugzeuge, Schiffe, U-Bahnen, Busse, Züge, Taxis und Mitfahrdienste, teilte die CDC am Freitagabend mit. Auch an Verkehrsknotenpunkten wie Flughäfen, Bahnhöfen, Haltestellen und Schiffterminals sei ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Für kurze Zeit, etwa zum Trinken oder Essen, könne der dieser abgenommen werden. Die Verordnung gelte nicht für Kinder unter zwei Jahren oder bei bestimmten medizinischen Indikationen.

Der neue US-Präsident Joe Biden hatte in der vergangenen Woche die Bundesbehörden angewiesen, Maßnahmen zur Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln zu ergreifen. Unter seinem Vorgänger Donald Trump war ein solcher Vorstoß der CDC abgewiesen worden und die Behörde hatte lediglich eine dringende Empfehlung zum Tragen einer Maske abgegeben.

Fluggesellschaften und andere Transportmittelbetreiber hatten von ihren Kunden allerdings bereits den Schutz verlangt. Weigert sich ein Passagier, verstößt er nach der Verordnung der Seuchenbehörde nun aber gegen Bundesgesetze, so dass etwa Flugbegleiter oder Schaffner die Pflicht besser durchsetzen können.

(APA/Reuters)