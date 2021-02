Blackout-Alarm in der Wirtschaft

Die „Beinahe-Katastrophe" im europäischen Stromnetz hat bei den heimischen Unternehmen tiefe Spuren hinterlassen. Sie berichten über hohe Schäden und fordern ein rasches Umdenken der Politik.

Der Schreck sitzt vielen Unternehmern im Land noch in den Knochen: Es ist erst wenige Wochen her, dass ein einzelnes überlastetes Umspannwerk im Nordosten Kroatiens das gesamte europäische Stromnetz an den Rand des Blackouts geführt hat. Der totale Stromausfall konnte zwar verhindert werden, doch schon die Schwankungen im Netz haben zu teilweise beträchtlichen Schäden geführt. Vorfälle wie diese häufen sich, warnen die Firmenchefs. Sie sind unzufrieden mit der Reaktion der Politik und fordern mehr Sicherheit für ihr Geschäft.