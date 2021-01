Grenzwertiger Spritzen-Streit zwischen Brüssel und London

Die EU-Kommission wollte diese Woche Härte gegen die Pharma-Firma AstraZeneca und auch Großbritannien zeigen. Daraus wurde ein peinlicher Rückzieher, wie britische Zeitungen melden.

Die EU-Kommission scheint ernsthaft über den Pharma-Konzern AstraZeneca verärgert zu sein. Der wird offenbar eine bereits vereinbarte Menge von Impfstoff gegen die Corona-Pandemie im ersten Quartal 2021 nicht in vollem Umfang liefern. Die Vakzine - selbst die im EU-Raum erzeugten - werden inzwischen aber angeblich anderswohin ungehindert verschickt. Spritzen-Neid! So zornig sind die Bürokraten in Brüssel, dass sie den Vorkaufvertrag mit der britisch-schwedischen Firma über die reservierte Menge von mindestens 300 Millionen Impfdosen öffentlich machen. (Bis auf ein paar geschwärzte Stellen. Alles müssen die Unionsbürger nun wirklich nicht wissen.)

Da werden sich die Geschäftsleute in Schweden und England aber richtig fürchten! Da wird der zartbesaitete britische Premierminister Boris Johnson weiche Knie bekommen! Eine Klage plant die Kommission zwar (noch) nicht, aber unter Umständen wird irgendwann sogar genauer kontrolliert werden, was den Binnenmarkt an Heilmitteln in Richtung London verlässt. Wenn es hart auf hart geht, ist Brüssel doch jederzeit zu feierlichen Resolutionen bereit. Vermutlich wird es darin folgenden Tenor geben, wenn auch höflicher und eleganter verklausuliert ausgedrückt: Diese Briten werden uns noch kennenlernen!

Kriegsgeheul auf der Insel

Wie reagiert man aber auf den Inseln des Vereinigten Königreiches auf diese gefährlichen kontinentalen Drohungen? Was schreiben ihre Zeitungen am Wochenende zur Impfstoff-Misere der EU? Sie baden lustvoll in kriegerischen Parolen.

„EU kampfbereit wegen Spritzen aus dem UK“, titelte der „Evening Standard“ am Freitag, als der Streit zu eskalieren drohte. Brüssel wolle den Pharma-Giganten AstraZeneca zwingen, Covid-19-Impfstoffe von Großbritannien auf den Kontinent zu verschiffen, um das Defizit an Mitteln dort wettzumachen.

„EU-Vakzine-Krieg bricht aus“ titelt „The Daily Mail“ am Samstag in fetten Lettern. Etwas moderater, wenn auch nicht zugunsten der Europäischen Union, ist die Überzeile, die bereits „Brüssels 180-Grad-Wende“ ankündet. Rasch habe die EU nämlich ihre Pläne, die irische Grenze zu schließen, verworfen. Die „Mail“ bleibt skeptisch: So gemein also hätte die EU der Impfstoffe habhaft werden wollen, die über diese Hintertür via Nordirland nach England kommen können. Die Aufschreie in Großbritannien und Irland haben aber genügt, um eine Wende zu bewirken, meint das konservative Massenblatt.

„EU-Chefs benehmen sich wie die Mafia"

Auch dem „Guardian“ ist dieses Manöver einen Aufmacher am Samstag wert: „EU macht in der Vakzin-Krise einen Rückzieher zur Brexit-Klausel. Einen „demütigenden U-Turn“ sieht die linksliberale Tageszeitung darin. Keine Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland. Johnson wie auch der irische Regierungschef Micheál Martin haben in persönlichen Gesprächen mit der deutschen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entsprechenden Druck gemacht. Trotz dieser Entwarnung des „Guardian“ bleibt das Gefühl: So schnell kann ein schlampiger Brexit-Vertrag in Grenzsituationen gefährlich werden.

Sorgen macht sich auch die wirtschaftsliberale „Financial Times“ in ihrer Wochenendausgabe wegen des Konflikts zwischen Brüssel und London. Sie schreibt auf der Titelseite von einer heftigen Eskalation am Freitag. Der Schritt, den die EU-Kommission überlegt habe, sei Brandstiftung. Zollkontrollen zwischen Irland und Nordirland würden eben jene Grenze schaffen, die man in den Brexit-Verhandlungen vermeiden wollte.

Fast identisch zum „Guardian“ die Schlagzeile des „Independent“: „EU backtracks on Brexit deal threat over vaccine“, schreibt die Online-Qualitätszeitung. Im Aufmacher protestieren nicht nur Johnson und Martin, sondern sogar der 105. Erzbischof von Canterbury gegen die Brüsseler Pläne: Justin Welby erinnerte in einem Tweet an die christliche Soziallehre, die die EU beherzigen sollte. „Wenn man versucht die Exporte der Impfstoffe zu kontrollieren, werden die ethischen Grundsätze der EU unterhöhlt.“

So viel christliche Nächstenliebe ist kein Ding für den echten Boulevard jenseits des Kanals: „EU-Chefs ‚benehmen sich wie die Mafia‘“ wird der britische Ex-Brexit-Minister David Jones im konservativen Kampfblatt „Daily Express“ zitiert. Im Wort „Chief“, mit dem Brüsseler Spitzen hier bedacht werden, schwingen auch die Bedeutungen Führer und Häuptling mit. Das Blatt vermeldet in der Überzeile „Zorn auf Brüssels Exportverbot“, das die Impfungen für das Königreich gefährde. Im Blattinneren wird befürchtet, dass Millionen Briten ihre zweite Injektion nicht bekommen könnten, weil die „bitterkalte EU Exporte nach Britannien“ verbieten wolle.

Macron versus Johnson

Auch der „Daily Mirror“ traut dem Rückzieher der EU am Samstag noch nicht: „EU Block On Our Jabs“, lautet die Schlagzeile zum „Coronavirus Clash“. Auf einer Doppelseite wird „Ein feindseliger Akt“ der Kontinentalen konstatiert. Gar nicht zimperlich ist wie zu erwarten das Massenblatt „The Sun“: „Now EU are REALLY giving us the needle“ lautet seine Schlagzeile. Zitiert wird Tory-Hardliner Iain Duncan Smith, der dem Kontinent bereits seit Jahrzehnten skeptisch gegenübersteht: Die Europäische Union sei „kindisch und arrogant“ in ihrem Verhalten.

Im „Daily Telegraph“ („Fury at Macron's attack on Oxford jab") kommen Tory-Mandatare und Wissenschaftler zu Wort, die dem französischen Staatspräsidenten „Unsinn" und „Unwahrheit“ in Aussagen über die Wirksamkeit des Vakzins von AstraZeneca unterstellen. Sir John Bell, Mediziner der Universität Oxford, vermutet in dem konservativen Blatt folgendes Motiv von Emmanuel Macron: „Vielleicht versucht er die Nachfrage zu dem Impfstoff aus irgendeinem Grund zu reduzieren.“ Der Staatspräsident hatte dem britischen Premier zuvor via Interview mit dem „Guardian“ ausrichten lassen, er solle sich entscheiden, wo seine Allianzen lägen - in der Verbindung mit der EU, den USA oder Singapur.

Viel friedlicher gibt sich der Franzose Michel Barnier, Chefverhandler der EU für den Austritt der Briten aus der Union, in der konservativen Tageszeitung „The Times“: Man müsse sich in der Krise verantwortungsvoll verhalten, nicht in dem Geist, immer um eine Nasenlänge vorn sein zu wollen, oder in einem ungesunden Wettkampf. Barnier rät Brüssel, einen Schritt zurück zu machen. Was die Kommission dann auch brav getan hat.