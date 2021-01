Niessl: „Ohne Perspektive droht bald irreparabler Schaden“

Die Presse C. Fabry

Sport Austria-Präsident Hans Niessl hofft auf einen baldigen Re-Start des österreichischen (Vereins)Sport. Der Stillstand dürfe nicht länger anhalten, denn die Folgen wären für Kinder und Jugendliche schwerwiegend.

Gut zweieinhalb Stunden hat Sport Austria-Präsident Hans Niessl am Freitag mit Dachverbands-Vertretern bei einem Termin mit Sportminister Werner Kogler Möglichkeiten für einen verantwortungsvollen Re-Start des organsierten Vereinssports besprochen.

Der organisierte Vereinssport – der Gesundheitsmotor für rund zwei Millionen ÖsterreicherInnen – steht wegen der Lockdowns bereits ein halbes Jahr still. Zwar greift die Republik dem organisierten Sport in der Pandemie finanziell unter die Arme – bislang haben 5355 Vereine, also rund ein Drittel aller österreichischen Sportvereine aus dem Non-Profit-Fonds 56,55 Millionen zugesagt bzw. ausgezahlt bekommen – da aber der Vereinsbetrieb eingestellt ist, melden Verbände bereits einen spürbaren Mitgliederrückgang. Tausende SportlerInnen, oft Kinder und Jugendliche, drohen dem Sport verloren zu gehen, weil Perspektiven für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs bis dato vollkommen fehlen.

Niessl nach dem Termin beim Sportminister: „Wir sind auf viel Verständnis gestoßen, haben allerdings noch keine konkreten Zusagen erhalten. Wir brauchen aber Lockerungen, denn ohne Perspektiven droht der Schaden für die – auch für unser Gesundheitssystem so wichtige – österreichische Sportkultur schön langsam, aber ganz sicher irreparabel zu werden!“ Der Sport habe während der Pandemie bewiesen, dass er Präventionskonzepte sehr gut umsetzen könne. Bis dato habe es deshalb auch keine problembehafteten Sport-Cluster in Österreich gegeben. Niessl: „Am Montag werden wir der Öffentlichkeit unsere neuen Vorschläge für einen verantwortungsvollen Re-Start präsentieren. Eines vorweg: Sobald das Infektionsgeschehen Schulöffnungen zulässt, muss auch der organsierte Vereinssport unter ganz konkreten Rahmenbedingungen wieder möglich sein!“