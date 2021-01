Corona-Demos: Auch FPÖ-Kundgebung wird untersagt

Die Polizei ist in Wien im Einsatz, viele Corona-Protestkundgebungen wurden untersagt, auch jene der FPÖ.

"Tabubruch, Sündenfall, erstmals direkte Zensur“ nannte Kickl die bereits zuvor die zahlreich unterbundenen Kundgebungen. Nun traf es auch die FPÖ-Veranstaltung - wegen „Gefahr für die Volksgesundheit“, wie die Polizei argumentiert.

Die Polizei hat am Samstag auch die von der FPÖ angemeldete Ersatzdemo für die untersagten Anti-Corona-Maßnahmen-Versammlungen verboten. Argumentiert wird das mit den Erfahrungen der letzten Wochen bei Versammlungen dieser Art, die gezeigt haben, "dass weite Teile von Versammlungsteilnehmern das Gebot des Tragens eines eng anliegenden Mund- und Nasenschutzes sowie die Einhaltung des Mindestabstandes schlichtweg ignorieren", hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Damit sei es "geradezu erwartbar, dass es bei diesen Versammlungen zu Gesetzwidrigkeiten in großem Ausmaß kommen wird". Die Hintanhaltung großer Gefahr für die Volksgesundheit, welche durch die Abhaltung einer solcher Versammlung und das Verhalten der Teilnehmer entstehen würde, wiege schwerer als das Interesse eine solche Versammlung abzuhalten, hielt die Landespolizeidirektion Wien als Versammlungsbehörde fest.

Die Polizei ersuchte die Bevölkerung, von einer Teilnahme an der Großversammlung Abstand zu nehmen und weist darauf hin, dass im Falle des Zuwiderhandelns mit der Auflösung der Versammlung gerechnet werden müsse. Verstöße gegen das Versammlungsgesetz können Geldstrafen bis 720 Euro nach sich ziehen. Jede Missachtung des Abstands- oder Mund-Nasenschutz-Gebotes werde ebenfalls geahndet. Hier drohen Strafen bis zu 500 Euro, so die Exekutive.

In der Wiener Innenstadt blieb es am frühen Nachmittag vorerst ruhig, die Polizei nahm allerdings eine Frau fest, die sich laut Informationen der Behörden geweigert hatte, die Abstands- und Maskenregeln einzuhalten.

FPÖ-Haimbuchner spricht von „dunkler Stunde"

Die FPÖ reagierte entsetzt auf die Absage der Kundgebung. Der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter und stellvertretende Bundesparteiobmann, Manfred Haimbuchner, bezeichnet die Demonstrationsverbote als "dunkle Stunde" für die österreichische Rechtsstaatlichkeit. "Wenn der Bundesregierung der Druck seitens des Volkes zu groß wird, dann sollte sie das einmal zum Anlass nehmen, ihre realitätsfremde Coronapolitik zu überdenken und diese neu zu formulieren. Offenbar unfähig zur Selbstreflexion missbraucht man jedoch lieber die Instrumente des Rechtsstaats, um weiter ungestört in der eigenen geistigen Wagenburg residieren zu können. Und ja, es ist ein politischer Machtmissbrauch. Es fällt der Polizei ja nicht von sich aus ein, Demonstrationen, die sie bis dato stets vollumfänglich unter Kontrolle hatte, plötzlich unter Angabe fadenscheinigster Gründe zu untersagen."

Der Landeshauptmann-Stellvertreter betonte, dass die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens keinesfalls noch länger hinausgezögert werden dürfe. Die soziale und wirtschaftliche Perspektivlosigkeit der Bevölkerung sei nicht länger hinnehmbar. Haimbuchner spricht sich deshalb für eine sofortige Öffnung der Schulen und der Gastronomie sowie kleiner und mittelständischer Betriebe aus: "Es muss den Leistungsträgern in unserem Land ermöglicht werden, ihr Leben wieder aktiv selbst zu gestalten." Haimbuchner hofft, "dass es den vernunftorientierten Kräften innerhalb der ÖVP gelingt, sich durchzusetzen".

Kickl hatte vor „direkter Zensur“ gewarnt

Noch bevor auch die eigene Versammlung untersagt worden ist, hatte FPÖ-Klubchef Herbert Kickl harte Kritik in einer Pressekonferenz an den von den Behörden verhängten Verboten geübt. Das sei "ein Tabubruch, Sündenfall, demokratiepolitischer Skandal" und erstmals "direkte Zensur". Wie viele Teilnehmer die FPÖ für ihre Versammlung mit dem Titel "Demokratie, Freiheit und Grundrechte" erwartet hatte, wollte Kickl am Vormittag nicht abschätzen. Ein Großteil der für die schon zuvor abgesagten Demos angemeldeten Redner hätten dort auftreten hätten sollen.

Erfolgt sei die Absage der anderen Demos, "auf Geheiß des Innenministers“, vermutete Kickl. Minister Karl Nehammer und Kanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) hätten verhindern wollen, dass sie von "Tausenden Menschen" Kritik an ihrer Corona-Vorgangsweise hören - und mit einer "Einschüchterungsstrategie" Demobilisierung versucht. Mittlerweile werde "beinhart" die Linie gefahren, "dass Regierungskritik in diesem Land nicht mehr geduldet ist". Das "passt in eine Demokratie nicht im Mindesten hinein", befand Kickl.

Veranstalter betonten, sogar Masken verteilen zu wollen

Dabei hätten die Organisatoren in Telefonaten und Schreiben an die Polizei zugesagt, "dass selbstverständlich auf die Einhaltung der Corona-Regeln Bedacht genommen wird". Sie hätten "sogar geworben" dafür und ausreichend Masken für alle Teilnehmer besorgt. Dass darauf nicht eingegangen wurde, sei nicht der Landespolizeidirektion Wien - die Kickl, wie die Polizei generell, lobte -, sondern dem Innenminister anzulasten.

Nicht stichhaltig sind aus seiner Sicht die Gründe für die Absage der Veranstaltungen - nämlich dass die Volksgesundheit gefährdet sei, weil angesichts zahlreicher Verstöße bei vorigen Demos die Missachtung der Abstands- und Maskenpflicht zu befürchten sei. Es fehle jede medizinische Evidenz, dass von Versammlungen Corona-Infektionen ausgingen, meinte Kickl noch bevor seine eigene Kundgebung von der Polizei ebenso abgesagt wurde. Das Versammlungsrecht sei "verfassungsrechtlich ganz stark abgesichert" - und dass von einer Demo gegebenenfalls Gefahr ausgehen könnte sei kein hinreichendes Argument für eine Untersagung. Auch die ebenfalls behauptete "angebliche rechtsextreme Unterwanderung" solcher Anti-Corona-Demos sei nicht belegt, es gebe keine Anzeigen etwa wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz bei früheren Kundgebungen.

