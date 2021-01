Marita Kramer feierte in Titisee dritten Weltcupsieg

Die Salzburgerin Marita Kramer führt im Gesamtweltcup und gilt auch bei der WM in Oberstodrf als Medaillen-Tipp.

Marita Kramer hat nach ihrem Erfolg auf der Normalschanze in Ramsau auch auf dem Riesenbakken in Titisee-Neustadt triumphiert. Bei ihrem dritten Sieg im Skisprung-Weltcup der Frauen setzte sich die 19-Jährige aus Salzburg am Samstag nach Flügen auf 131,5 und 135 Meter mit 3,7 Punkten Vorsprung auf die Norwegerin Silje Opseth (127,5/138,5) durch. Mit dem zweiten Saisonsieg baute die gebürtige Niederländerin ihre Gesamtführung vor der Slowenin Nikita Kriznar auf 109 Punkte aus.

Als zweitbeste Österreicherin platzierte sich Daniela Iraschko-Stolz (119,5/122,5 m) auf dem zehnten Rang. Die Wahl-Tirolerin landete damit auch im dritten Saisonbewerb in den Top Ten. Unmittelbar hinter ihr reihte sich die Salzburgerin Chiara Hölzl (116,5/121,5) ein. Die Kärntnerin Sophie Sorschlag (109,5/124) steigerte sich im Finale vom 22. auf den 14. Platz.

Kramer machte kein Hehl daraus, dass sie große Schanzen lieber mag. Sie steckte einen Sturz im Auslauf im Freitag-Training weg und war am Samstag schon in der Qualifikation die Beste. Im Bewerb führte sie zur Halbzeit mit 10,4 Punkten Vorsprung. Opseth verbesserte aber im Finale ihren eigenen Schanzenrekord um einen halben Meter und flog vom sechsten Rang noch zu ihrem weitaus besten Saisonresultat.

An Kramer kam die 21-Jährige aber nicht mehr heran. Die Springerin des SK Saalfelden freute sich über "sehr gute Sprünge". Die Verhältnisse seien aber nicht einfach gewesen, meinte sie. Frauen-Cheftrainer Harald Rodlauer hob die "großartiger Leistung" Kramers hervor. "Sie hat alles umgesetzt, was wir besprochen haben", betonte der Steirer. Am Sonntag folgt ein weiterer Bewerb in Titisee, das als Ersatz für Hinterzarten eingesprungen war.