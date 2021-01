Zwei Tote bei Lawinenunglücken in Tirol

Die zwei verschütteten Wintersportler in Kühtai und in der Axamer Lizum konnten nur noch tot geborgen werden.

Im freien Skigelände Tirols haben sich am Samstag zwei tödliche Lawinenunfälle ereignet. Wie die Polizei bestätigte, ist sowohl in Kühtai (Bez. Imst) als auch in der Axamer Lizum (Bezirk Innsbruck-Land) jeweils ein Wintersportler verschüttet worden. Die beiden Personen konnten nur noch tot geborgen worden. Details zur Identität der Verunglückten bzw. zu den Hergängen der Lawinenunfälle waren vorerst nicht bekannt.

Der Lawinenabgang in Kühtai ereignete sich gegen 13 Uhr unterhalb des Finstertaler Stausees zwischen Hohe Mut- und Drei-Seen-Bahn. In der Axamer Lizum ging die Lawine gegen 12.15 Uhr im Bereich der Marchreisenspitze in der Kalkkögelgruppe nieder.

(APA)