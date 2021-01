Erzdiözese Wien warnt vor pseudokirchlicher Corona-Demonstration

Über soziale Medien verbreitete sich der Aufruf zu einer Pseudo-Prozession in Wien. Die Kirche warnt davor: „Katholiken sollten bei diesem Ettikettenschwindel“ nicht mitmachen.

Die Erzdiözese Wien hat vor einer als "christliche Prozession" getarnten Corona-Demonstration gewarnt. Dieses Vorhaben sei ein Missbrauch der Religionsfreiheit. Die Kirche reagiere damit auf Aufrufe im Internet, wie der Sprecher der Erzdiözese Wien, Michael Prüller, am Sonntag im Interview mit Kathpress erklärte.

Demnach versuchten die Veranstalter der untersagten Corona-Demonstrationen am Sonntag in der Wiener Innenstadt das Verbot unter anderem damit zu umgehen, dass sie diese als "christliche Prozession" tarnen. "Das ist zwar originell, aber trotzdem ein klarer Missbrauch von Religion und Religionsfreiheit", erklärte Prüller und betonte: "Eine Demo wird auch durch religiöse Staffage nicht zu einer Prozession, sondern bleibt eine Demo. Katholiken sollten bei diesem Etikettenschwindel nicht mitmachen."

Mehr als 17 Versammlungen wurden für das Wochenende angemeldet. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen. 15 davon wurden aber aufgrund von "Hintanhaltung großer Gefahren für die Volksgesundheit“ untersagt.

Bei einer dieser untersagten Kundgebungen hätte auch FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl eine Rede halten sollen. Eine daraufhin von der FPÖ als Reaktion auf die Untersagung geplante Demonstration gegen das Demonstrationsverbot wurde am Samstag ebenfalls behördlich untersagt. In der Folge wurde in Sozialen Medien zu einer Pseudo-Prozession am Sonntag in der Wiener Innenstadt aufgerufen.

(bagre/APA)