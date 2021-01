Palmeiras gewann dramatisches Copa-Libertadores-Finale

Siegestor gegen Santos in der zehnten Minute der Nachspielzeit

Brasiliens Fußball-Rekordmeister Palmeiras hat zum zweiten Mal nach 1999 die Copa Libertadores gewonnen. Der Traditionsclub aus Sao Paulo setzte sich am Samstag in einem dramatischen Finale gegen den Lokalrivalen FC Santos mit 1:0 (0:0) durch. Für die Entscheidung im Maracana in Rio de Janeiro sorgte Breno Lopes mit einem Kopfballtreffer in der neunten Minute der Nachspielzeit, als alles bereits mit einer Verlängerung gerechnet hatte.

Es war der erste Torschuss von Palmeiras in einer auch ansonsten an Höhepunkten armen Partie vor leeren Rängen in Rio. Santos verzeichnete bei enormer Hitze in Rio die etwas besseren Gelegenheiten. Palmeiras ist durch den Sieg im Pendant zur Champions League auch Südamerikas Vertreter bei der Club-WM im Februar in Katar.