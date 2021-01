Valentino Lazaro schoss "Deutschlands Tor des Jahres"

Seit 1971 wählt Deutschland in der ARD-Sportschau das „Tor des Jahres“. 2020 wurde es von einem Österreicher geschossen: Valentino Lazaros „Scorpion-Kick“ beim 3:4 gegen Leverkusen siegte mit 115.000 Stimmen.

Mönchengladbach. Es ist nur eine Wahl, doch manch Tor bleibt eben unvergessen. Die Fohlen-Fans hatten den spektakulären „Scorpion Kick“ von Valentino Lazaro bei der 3:4-Niederlage in Leverkusen bereits mit einer Mehrheit von 73 Prozent zu Borussias Tor des Jahres 2020 gewählt. Nun haben die Zuschauer der ARD-Sportschau dem Österreicher eine weitere Ehre zuteilwerden lassen. Mehr als 115.000 Zuschauer (35 %) votierten für Lazaro, der damit Deutschlands Tor des Jahres 2020 geschossen hat.

So ein Tor schießt man wohl höchstens einmal in seiner Karriere“, so der 24-Jährige über seinen besonderen Treffer. Nach Ulrik le Fevre (1971), Günter Netzer (1973), Harald Nickel (1979), Kasper Bögelund (2005) und Oliver Neuville (2006) ist Lazaro der sechste Borusse, dem diesen Kunststück gelungen ist.

Lazaro ist aber der erste Österreicher, der diese Wahl gewinnt. „Ich habe einfach im Fallen probiert den Ball mit der Hacke zu treffen. Dass ich ihn dann so perfekt getroffen habe und er hinten in den Winkel einfällt, ist natürlich etwas Besonderes“, schildert er das Tor.