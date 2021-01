Apple-Nutzer (iPhone und iPad) sind angehalten, ein Sicherheitsupdate zu installieren. Ein Fehler in der Software macht Geräte angreifbar.

Apple fordert iPhone- und iPad-Benutzer auf, ihre Betriebssysteme umgehend zu aktualisieren, um Sicherheitslücken zu beheben, die möglicherweise bereits von Hackern ausgenutzt wurden. Auf seiner Support-Webseite sagte das Unternehmen, drei Sicherheitslücken seien "möglicherweise aktiv ausgenutzt worden". Das Problem betrifft alle Nutzer ab dem „iPhone 6s and later, iPad Air 2 and later, iPad mini 4 and later, and iPod touch, ab der siebten Generation.

Über die Details zu den Software-Lücken hüllt sich Apple in Schweigen. Als Zusatz erfahren Kunden lediglich nur: „Apple diskutiert oder bestätigt keine Sicherheitsprobleme, bis eine Untersuchung stattgefunden hat und Patches oder Releases verfügbar sind.“ Das Problem ist ein Glied in einer Exploit-Kette, was bedeutet, dass ein Hacker weitere Fehler ausnutzen müsste, damit er vollständig ausführbar ist. Das Unternehmen lehnte es ab, sich zu Angriffen weiter zu äußern. Das Unternehmen hat die Sicherheitspatches am Dienstag im Rahmen seiner neuen iOS 14.4-Software veröffentlicht, die auch Korrekturen für Tastaturverzögerungen enthält und das Lesen kleinerer QR-Codes durch die Kamera ermöglicht.

Laut Apple sind zwei Sicherheitsprobleme auf das WebKit zurückzuführen, eine Open-Source-Browser-Engine, die von Safari- und iOS-Browsern verwendet wird. "Ein Angreifer kann aus der Ferne möglicherweise auf das System zugreifen", sagte das Unternehmen in den Beschreibungshinweisen. Inzwischen war auch Kernel, ein Apple-Entwickler-Framework, betroffen. Die Exploits wurden laut Webseite von "einem anonymen Forscher" gemeldet.

Apple ist stolz auf die Gerätesicherheit, ist jedoch nicht immun gegen Exploits. Im vergangenen Jahr fanden Google-Forscher mehrere Websites mit Code, mit denen Hacker iPhones leise infiltrieren konnten. In der Zwischenzeit enthüllte ein iOS13-Fehler Kontaktdaten, die in iPhones gespeichert waren, ohne dass ein Passcode oder eine biometrische Identifikation erforderlich war - ein Fehler, den das Unternehmen erst einige Monate nach seiner ersten Meldung öffentlich ansprach.

>>> Apple-Support-Webseite

(bagre)