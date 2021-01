Die Kugelentscheidung wurde vertagt

Marco Schwarz wurde beim Sonntag-Slalom in Chamonix Sechster, damit muss der Villacher auf die kleine Kristallkugel weiter watren. Die WM-Generalprobe gewann sensationell Henrik Kristoffersen.

Die Entscheidung um die Slalomkugel der Herren ist bis nach der WM vertagt. Marco Schwarz fiel am Sonntag auf immer schlechter werdender Piste im zweiten Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren in Chamomix vom dritten Halbzeitrang auf Platz sechs zurück. Der Sieg ging an den Norweger Henrik Kristoffersen, der sich 0,28 Sekunden vor dem Schweizer Ramon Zenhäusern und 0,66 vor dessen Landsmann Sandro Simonet durchsetzte. Der Kärntner Adrian Pertl wurde Vierter.

Schwarz hat vor den noch ausstehenden zwei Torläufen in Kranjska Gora und Lenzerheide 146 Punkte Vorsprung auf Zenhäusern.