Avantpop-Musikerin Sophie beim Klettern tödlich verunglückt

Die schottische Sängerin und Produzentin ist 34-jährig gestorben.

Wo übersteigerter Pop und überdrehte Avantgarde ineinander übergehen, dort arbeitete Sophie, auch bekannt als Sophie Xeon, geboren 1986 als Samuel Long in Glasgow: Sie produzierte etwa die schrille, für eine fiktive Getränkefirma werbende Kaugummipopperin QT, eine offensichtliche Kunstfigur, aber auch Charli XCX und Madonnas Single „Bitch I'm Madonna“. Ihre eigenen Songs, etwa „Bipp“, Elle“ oder „Lemonade“, klangen oft wie verzerrte Reklamespots aus einer irren Warenwelt. „Product“ nannte sie entsprechend ihr erstes Album.

Ihr Status als Transfrau bedeute, sagte sie einmal, dass sie keinerlei Erwartungen mehr erfüllen müsse, auch nicht darüber, wie sich ihr Leben gestalte oder wie es enden solle. Transgressive nannte sie ihr Label, am Samstag meldete es: „True to her spirituality“ sei Sophie in die Höhe geklettert, um den Vollmond anzuschauen, dabei ausgerutscht, gestürzt und gestorben. Sie war 34 Jahre alt. (tk)