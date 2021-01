Hotspot Stanton

Zwei Brettl, ein gführiger Pulverschnee und eine Überdosis an Skilehrerschmäh: Auf der Valluga, dem Galzig, dem Gampen und unten im Dorf ging es hoch her, und es kreisten die Thermoskannen mit Jagatee und die Flachmänner mit Whisky und Gin.

Unter den Zweitheim-Newcomern aus den weltberühmten Skilehrer-Nationen Australien, Großbritannien oder Irland war nach dem Kandahar-Gedächtnis-Wettkampf in der hohen Kunst des Wedelns und des Karl-Schranz-Hocke-Fahrens Party-Time in Stanton am Arlberg angesagt, wie die Ski-Jet-Setter St. Anton nennen.

Auch abseits der Pisten hat Stanton beim Après-Ski allerhand zu bieten. Für die australischen Party-Animals war in Prä-Corona-Zeiten das „Krazy Kanguruh“ das natürliche Habitat, für Engländer das „Horny B.“ und für Iren und Schotten das „Scotty's“.

Bei ihrer Anreise scheuten die Ski-Freaks weder Mittel noch Wege. Sie schlichen sich nächtens via Arlbergtunnel ein, sie kamen über die Schmugglerpfade des Kleinwalsertals und des Bregenzerwalds – und manche wagten gar im Neoprenanzug per Wasserski den Ritt über den Bodensee. So oder so: Im Jahr eins nach Ischgl trägt Tirol seine Trademark in die Welt hinaus – weniger als Wiege des alpinen Skisports als vielmehr als Après-Ski-Hotspot des Corona-Partyvolks von Dubai bis Thailand. (vier)

