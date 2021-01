2:2 gegen WSG Tirol: Austrias Frühjahrsschwung gebremst

Austria verspielte gegen die Tiroler die Führung und rettete in letzter Minute noch das Remis. Der WAC feierte gegen St. Pölten den ersten Sieg im neuen Jahr.

Der violette Aufwärtstrend im Frühjahr hat sich am Sonntag nicht fortgesetzt. Führung verspielt, Chancen vergeben, klaren Elfmeter nicht bekommen und in letzter Minute aus Abseitsposition noch den Ausgleich zum 2:2 erzielt: Es war ein Schlagabtausch mit turbulentem Ende, den sich die Austria gegen die WSG Tirol geliefert hat. Obgleich Peter Stöger und seine Mannschaft am Ende noch froh über das Remis sein durften, bedeutete der erste Punkteverlust nach zwei Siegen im Frühjahr einen Rückschlag im Rennen um die Meistergruppe. Denn Rivale WAC besiegte St. Pölten mit 2:0 und hat als Sechster nun wieder drei Punkte Vorsprung auf die Wiener.

"Ein super Fußballspiel. Wir sind gut reingekommen, haben es verabsäumt, nach der Pause das 2:0 zu machen. Dann hatten wir die Kontrolle nicht mehr, Tirol hat sehr gut gespielt und sich mit Toren belohnt. Wir haben uns aber nicht aufgegeben und alles unternommen, noch einen Punkt zu machen“, resümierte Stöger. „Es war vielleicht ein Rückschritt, weil wir gehofft haben, näher ranzukommen. Aber schauen wir, was noch kommt."

Sieben Runden bis zur Teilung sind noch zu spielen, nun wartet auf die Austria ein schweres Doppel-Gastspiel in Salzburg: Am Samstag steigt dort das Cup-Viertelfinale, am Mittwoch nächste Woche folgt an selber Stelle das Liga-Gastspiel.

Violetter Traumstart, turbulentes Finish

Winter-Neuzugang Eric Martel, dessen Debüt vergangene Woche durch einen Ausschluss vorzeitig geendet hatte, bescherte diesmal der Austria in der Generali-Arena einen Auftakt nach Maß. Der 18-jährige Deutsche traf nach Vorarbeit von Georg Teigl im Fallen zum 1:0 (7.). Der Torschütze musste jedoch wenig später ebenso wie Thomas Ebner verletzungsbedingt vom Platz, darunter litt der violette Spielfluss. Dennoch hatten die Hausherren die besseren Chancen, doch Sarkaria (55./Latte, 57.) und Benedikt Pichler (58.) vergaben.

Stattdessen schaltete die WSG nach einem Ballgewinn schnell, steckte durch für Nikolai Baden Frederiksen, der auf 1:1 stellte (61.). Die nächste Chance für den Dänen vereitelte Austria-Austria Goalie Patrick Pentz (73.), doch gegen Raffael Behounek war er geschlagen. Die Austria verteidigte einen Eckball schlecht und der Innenverteidiger traf zur Tiroler Führung (85.).

Für die Austria war der Rückstand umso ärgerlicher, als Schiedsrichter Oliver Drachta kurz zuvor ein klares Handspiel von Benjamin Pranter im Strafraum nicht geahndet hatte. Fortuna sorgte zumindest dafür, dass die Fehler des Unparteiischen sich auf beide Seiten verteilten. Denn Pichler startete aus knapper Abseitsposition als er nach Maßflanke aus kurzer Distanz zum 2:2-Endstand (87.) einschoss. Den Schlusspunkt setzte Austria-Routinier Markus Suttner, der nach zwei Verwarnungen binnen Minuten mit Gelb-Rot vom Platz musste (91.).

Erster Sieg 2021 für WAC

Der Wolfsberger AC hat den Bann im neuen Jahr gebrochen. Im vierten Spiel gelangen den Kärntnern nicht nur die ersten Tore, sondern mit dem 2:0 gegen St. Pölten auch der erste Sieg. In einer Partie auf mäßigem Niveau besorgten Dejan Joveljic nach schwerem Abwehrfehler (27.) und Joker Michael Liendl per Abstauber (74.) den verdienten Erfolg für den WAC.

(swi)