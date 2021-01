Vorarlberg nimmt Zweitimpfungen in Angriff

In Vorarlberg sind bis Sonntag mehr als 3000 Ärzte und Mitarbeitende zum zweiten Mal gegen das Coronavirus geimpft worden. Die Erstimpfungen in Seniorenheimen sind abgeschlossen.

In Vorarlberg sind am Wochenende mehr als 3000 Ärzte und Mitarbeitende aus dem niedergelassenen Gesundheitsbereich zum zweiten Mal gegen das Coronavirus geimpft worden. Zudem wurde am Samstag der erste Durchgang der Corona-Schutzimpfungen in den Vorarlberger Seniorenheimen abgeschlossen. In einem nächsten Schritt sollen in den kommenden Tagen über 3000 Beschäftigte an den Krankenhäusern ihre Zweitimpfung erhalten, informierte das Land in einer Aussendung.

Von Freitag bis Sonntag wurden in der Impfstraße im Messequartier Dornbirn 3069 Ärzte und ihre Mitarbeiter ein zweites Mal immunisiert. In den 49 Vorarlberger Senioreneinrichtungen wurden in den vergangenen Wochen 2251 Bewohner sowie 2031 Pflegekräfte geimpft. Damit liege die Impfquote der Bewohner bei über 75 Prozent, jene der Pflegenden bei mehr als 50 Prozent, hieß es. In vier Heimen hätten 329 Personen bereits die zweite Impfdosis verabreicht bekommen.

In den kommenden Tagen wird die Zweitimpfung von 3111 Krankenhaus-Beschäftigten durchgeführt. Es wurde betont, dass mit den im Februar zu erwartenden Impfstoff-Kontingenten allen, die bisher in Vorarlberg geimpft worden sind, auch die zweite Dosis verabreicht werden könne.

(APA)