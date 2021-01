Das Moskauer Katz-und-Maus-Spiel

Auch im sibirischen Omsk war die russische Polizei am Sonntag in der Übermacht.

Die „präventive“ Abschreckungsstrategie der Behörden scheint aufzugehen: Eine neuerliche Großdemonstration wurde verhindert, Nawalnys Anhänger waren in der Defensive.

Moskau. Mit kolossalem Mitteleinsatz und beispiellosen Maßnahmen haben die russischen Sicherheitsbehörden am Sonntag eine Großdemonstration von Anhängern Alexej Nawalnys im Zentrum Moskaus verhindert. Selbst wer nur zu einem ganz und gar unpolitischen Spaziergang in die Innenstadt wollte, hatte kein Glück. Behelmte Polizisten wiesen Spaziergänger an unzähligen Straßensperren ab. Nicht nur die Straßenzüge rund um den Kreml waren für Besucher tabu, auch viele Zufahrtsstraßen waren weiträumig gesperrt. Mehrere Metrostationen waren zu, Cafés hatten die Rollbalken heruntergelassen, Supermärkte verkauften keinen Alkohol. Moskaus Waffengeschäfte mussten gestern geschlossen halten. Es war, als bereite sich die Stadt auf den Angriff einer feindlichen Armee vor.