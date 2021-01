Rapid, der einsame Salzburg-Jäger

Das 2:1 beim direkten Rivalen Lask war der vierte grün-weiße Sieg in Folge. Die Hütteldorfer bleiben Salzburg damit auf den Fersen.

Rapid hält die Spannung in der heimischen Bundesliga hoch. Der Vizemeister prolongierte seinen Lauf, feierte mit dem 2:1 beim Lask den vierten Sieg in Folge und besiegte wie schon zuvor mit Sturm auch einen direkten Rivalen. Ein Punkt beträgt somit der grün-weiße Rückstand auf Titelverteidiger Salzburg, umgekehrt wuchs der Polster auf die Konkurrenz aus Graz und Linz auf fünf bzw. sechs Zähler an.

(swi)