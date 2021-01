Risken für Finanzstabilität im Rahmen

Die Banken haben sich bisher wacker geschlagen.

Wien. Die Finanzbranche zeigt sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Coronakrise stabil. „Banken waren bisher nicht Teil des Problems“, heißt es im Finanzstabilitätsbericht des IWF. Die Banken seien mit viel Kapital und hohen Liquiditätspuffern in die Pandemie gegangen und hätten sich bisher als widerstandsfähig erwiesen.



Die beispiellosen Coronahilfen für die Wirtschaft hätten geholfen, dass Kredite weiter zur Verfügung stünden. Trotzdem sei Vorsicht geboten. Das anhaltend niedrige Zinsumfeld kratze an der Profitabilität der Geldhäuser und mache neue Darlehen für sie wenig attraktiv. Banken müssten sich zudem Sorgen machen, dass Kredite ausfallen, sobald die Stützungsmaßnahmen wegfielen.

Die Risken für die Finanzstabilität liegen laut IWF im Rahmen. „Das darf man aber nicht als gesetzt ansehen.“ Die Regierungen dürften ihre Coronahilfen nicht zu früh beenden. Als Risken nannte man hohe Schuldenstände von Unternehmen und Staaten, die geringe Profitabilität der Banken sowie hohe Bewertungen in bestimmten Märkten, weil Investoren immer größere Risken eingehen. (APA)