Das Rennender letztenWM-Chance

Lara Gut-Behrami will heute Super-G-Kristall fixieren. Im ÖSV-Team wird noch um das Cortina-Ticket gefahren.

Garmisch. Der zweite Damen-Super-G in Garmisch-Partenkirchen in dieser Saison soll heute (10.50 Uhr/live ORF1) stattfinden. Nebel im unteren Teil der Kandahar-Piste verhinderte am Sonntag die Durchführung des Rennens. Sukzessive wurde immer wieder verschoben, ehe abgesagt wurde. Damit steigt das letzte Rennen vor der Ski-WM in Cortina erst heute.

Als „unfahrbar“ bezeichnete ÖSV-Rennsportleiter Christian Mitter die Verhältnisse. „Es wäre gegangen von der Piste her, die Sicht war aber einfach viel zu schlecht.“ Man werde „jetzt ins Hotel zurückfahren und uns noch einmal neu konzentrieren. Der Lauf bleibt gleich, ausgelost wird noch einmal neu um fünf Uhr. Dann schauen wir, dass wir es morgen hinbringen.“

Scheyer und Tippler fix

Am Vortag hatte die Schweizerin Lara Gut-Behrami den ersten Garmisch-Super-G gewonnen, sie strebt den vierten Sieg in Folge in dieser Disziplin an. Die Tessinerin hat nicht nur die Chance auf ihren 30. Weltcup-Sieg, sie könnte theoretisch auch den Gewinn der Disziplinwertung vorzeitig sicherstellen. Nach vier von sieben Rennen führt sie im Klassement mit 140 Punkten Vorsprung vor ihrer Teamkollegin Corinne Suter. Beste Österreicherin war am Samstag Christine Scheyer als Fünfte.

Während damit die Vorarlbergerin und die derzeitige Speed-Galionsfigur Tamara Tippler gute Karten für einen Startplatz im WM-Super-G haben, wartet auf zahlreiche andere aus dem ÖSV-Stall ein Rennen der letzten Chance. „Für mich ist es wichtig, dass man Leute mitnimmt, die auf das Podest fahren können“, stellte Mitter prinzipiell klar. „Jede kann sich selbst aufstellen. Jede hat es selbst in der Hand.“

Die genaue Aufteilung für Männer und Frauen im 24 Personen starken ÖSV-Aufgebot stehe noch nicht fest. Darum wollte der Steirer nicht zu viel von seinen Überlegungen preisgeben. (red)