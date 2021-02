Händewaschen? Bin ich etwa Chirurg?

Noch immer erscheinen auf den Streaming-Diensten fast ausschließlich Filme, die vor der Pandemie gedreht wurden. Und wirken daher wie aus einer anderen Welt.

Es gibt da diese Szene in dem Film „How To Be Single“ (2016), der vor ein paar Tagen wieder im Fernsehen lief. Dakota Johnson verbringt eine Nacht mit Playboy Anders Holm und stellt am nächsten Morgen stellt, dass er das Wasser in seiner Wohnung abgedreht hat. Sein Kalkül: Wenn sich seine Bekanntschaften nach dem Aufstehen nicht die Zähne putzen und ein Glas Wasser trinken können, gehen sie sofort. Johnson ist fassungslos. „Aber was, wenn du dir die Hände waschen willst?“, fragt sie ihn. „Bin ich etwa Chirurg?“, antwortet er spöttisch.

Um es mit den Worten junger Leute zu sagen, für die dieser Film gedreht wurde: OMG. Gab es wirklich einmal eine Welt, in der der Hauptdarsteller eines Hollywood-Films stolz verkünden konnte, sich nicht die Hände zu waschen? Ja, ganz offensichtlich.

Heute wirkt diese Szene wie aus einer anderen Welt. Einer schönen, sicheren, heilen Welt. Wie so viele Szenen in so vielen Filmen, die gerade herauskommen. Denn noch immer handelt es sich dabei fast ausschließlich um Produktionen, die vor dem Ausbruch der Pandemie abgedreht wurden. Und was soll man sagen außer: Gott sei Dank. Für Menschen, deren gute Laute vom regelmäßigen Konsum nachwirkender Filme abhängt, sind nämlich Neuerscheinungen so etwas wie ein Fenster in die Zukunft. Ein Hauch Normalität, Glück und Fantasie in diesem halben Leben namens Coronakrise.

Daher hat der Gedanke, in den kommenden Jahren auch im Kino ständig mit der Pandemie konfrontiert zu werden, im Augenblick so gar nichts Reizvolles. Dafür ist diese Krise noch viel zu real. Der Trailer zu „Locked Down“ etwa, einem der ersten Filme, der 2020 gedreht wurde und dessen Setting – wie der wenig subtile Titel verrät – in einem Lockdown angesiedelt ist, mutet geradezu abstoßend an: Online-Meetings, leere Straßen, Hamsterkäufe, Kündigungen, depressive Menschen – und das Ganze im Gewand einer Komödie. Nein, danke. Dann doch lieber ein ignoranter Typ, der sich nicht die Hände wäscht, damit One-Night-Stands nicht zum Frühstück bleiben.

