Es gehe in der „Children's Mental Health Week" nicht nur um das Wohlergehen der Kinder, sondern auch um das der Eltern, sagt die Herzogin in einem Video. „Dies ist eine sehr herausfordernde Zeit für uns alle, also kümmern Sie sich bitte auch um sich selbst."

Von 1. bis 7. Februar findet in Großbritannien die „Children's Mental Health Week“ statt. Ein Datum, das die britische Herzogin Catherine (39) zum Anlass nimmt, um in einer Videobotschaft über die Bedeutung der psychischen Gesundheit zu sprechen. „Obwohl dies die Woche der psychischen Gesundheit von Kindern ist, gab es wohl nie einen wichtigeren Zeitpunkt, um über das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit der Eltern zu sprechen", sagt sie in die Kamera gerichtet.

Es gehe darum, offen über das eigene Wohlbefinden zu sprechen. Und darum, kreative Wege zu finden, um seinen Gedanken, Ideen und Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

„Egal ob durch Fotografie, Kunst, durch Theaterspielen, Musik oder Poesie. Es geht darum, Dinge zu finden, die einem guttun“, richtet sie sich direkt an die Eltern. Sie sollten nach solchen Möglichkeiten suchen, appelliert sie, oder sich an jemanden wenden, mit dem sie offen über ihre Gefühle reden könnten.

„Dies ist eine sehr herausfordernde Zeit für uns alle, also kümmern Sie sich bitte auch um sich selbst." Das Selfie-Video hat sie in Freizeitkleidung und mit Strickmütze auf dem Gelände des Anwesens in Anmer Hall in Norfolk aufgenommen, wo sie mit ihrer Familie den Lockdown verbringt. Sie betont: „Wir müssen für unsere Kinder wirklich die beste Version unserer selbst sein."

„Am Ende des Tages bin ich erschöpft"

„Man versucht, bei allem das Beste zu geben, aber am Ende des Tages bin ich einfach erschöpft", sagte die Herzogin zuvor in einem Video-Gespräch mit anderen Eltern und Lehrern, das die Royals am Freitag auf Twitter veröffentlichten. Dort bekamen sie die Aufgabe, mit einem Wort das Elternsein während des Lockdowns zu beschreiben. Die ehrliche Antwort der Herzogin: „Anstrengend“.

Mit Prinz William (38) hat Kate drei kleine Kinder - George, Charlotte und den kleinen Louis. Trotz der ernsten Botschaft sorgte sie in dem Gespräch für ein Schmunzeln: "Ich bin in diesem Lockdown Friseurin geworden - zum Entsetzen meiner Kinder."

(APA/dpa/Red.)