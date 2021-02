Mord und Selbstmord auf offener Straße in Wiesbaden

Der Mann gab vor seinem Suizid mehrere Schüsse ab und verletzte dabei auch die Begleiterin seiner Frau.

Auf einer Straße in Wiesbaden hat in der Nacht auf Montag ein Mann (56) seine Frau (49) und sich selbst durch Schüsse getötet. Eine weitere Frau erlitt eine Schusswunde am Kopf, befand sich aber außer Lebensgefahr. Die Ermittler gingen von einer Beziehungstat aus.

Vor vier Wochen sei es zur Trennung zwischen dem Paar gekommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwalt Wiesbaden. Kurz vor der Tat sind die beiden Frauen vermutlich gemeinsam in der Innenstadt unterwegs gewesen und dort auf den Mann getroffen.

So bekommen Sie Hilfe Wer Selbstmordgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge unter der Nummer: 142. www.suizid-praevention.gv.at

(APA/dpa)