"Liebe im Bauch": Anna Veith ist schwanger

Der Ex-Ski-Star postet auf Instagram ein Foto mit Ehemann Manuel Veith - und mit Babybauch. Sie seien dankbar und voller Liebe, schreibt sie dazu.

„Liebe im Bauch.“ Mit einem Foto auf Instagram verkündet Anna Veith, dass sie schwanger ist. In der 20. Schwangerschaftswoche, wie einer der hinzugefügten Hashtags verrät.

Das Foto zeigt sie mit Ehemann Manuel Veith, den sie im April 2016 geheiratet hat. „Mommy and Daddy to be“, schreibt die Salzburgerin dazu, „we are so grateful and full of love“.

Im vergangenen Jahr hat Anna Veith die Skisport-Bühne verlassen. Als Olympiasiegerin, dreifache Weltmeisterin und zweifache Gesamtweltcupsiegerin hat sie alles gewonnen, was im Skisport möglich ist.

(Red.)