Gasser verpasst Medaille bei X-Games

Anna Gasser landete im Big Air wie schon zuvor im Slopestyle auf Rang sieben.

Anna Gasser hat am Sonntag im Big Air bei den X-Games in Aspen (USA) wie schon am Freitag im Slopestyle Rang sieben belegt. In einer hochkarätigen Konkurrenz nahm die Olympiasiegerin im letzten Run volles Risiko und versuchte einen "Cab Triple Underflip 1260", den sie jedoch nicht sauber landen konnte. Die US-Amerikanerin Jamie Anderson holte sich nach dem Sieg im Slopestyle auch Big-Air-Gold. Die Plätze zwei und drei gingen an die Japanerin Miyabi Onitsuka und die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott.

(red)