Vierjährige entdeckte gut erhaltenen Dinosaurier-Fußabdruck

Beim Spaziergang am Strand in Wales stieß das Mädchen auf eines der „besterhaltenen“ Fußabdruck-Exemplaren in Großbritannien.

Der Strandspaziergang von Lily Wilder und ihren Eltern Sally und Richard endete mit einem Sensationsfund. Das vierjährige Mädchen fand dabei einen gut erhaltenen Dinosaurier-Fußabdruck. Der 220 Millionen Jahre alte Fund könne dabei helfen zu verstehen, wie sich Dinosaurier bewegten, teilte das National Museum in Cardiff mit. Welcher Saurier den etwa zehn Zentimeter langen Abdruck hinterlassen hat, sei nicht mehr festzustellen.

Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass es sich um ein etwa 75 Zentimeter großes und 2,5 Meter langes Tier handelte, das auf zwei Beinen ging und kleine Tiere und Insekten jagte. Der Fußabdruck sei eines der "besterhaltenen Exemplare" aus ganz Großbritannien, wird die Chef-Paläontologin des Museums, Cindy Howells, in einer Mitteilung zitiert.

Demnach entdeckte das Mädchen den Abdruck bei einem Spaziergang an einem Strand nahe der Stadt Barry im Süden von Wales. Lily habe ihren Vater auf den Abdruck aufmerksam gemacht: „Daddy look!“. Als die Eltern sich mit Experten in Verbindung setzten, bestätigten diese den Fund. Er sei nun gesichert worden und werde künftig im National Museum zu sehen sein, hieß es weiter.

