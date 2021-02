Auf die Impfung warten auch genug Menschen unter 65

Den Impfplan überarbeiten und die verfügbaren Dosen umlenken zu müssen, damit der AstraZeneca-Impfstoff nur an Personen unter 65 Jahren verabreicht wird, ist kein Beinbruch. Jeder Stich trägt zur Eindämmung der Pandemie bei.

Die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, den am Freitag von der Europäischen Arzneimittel Agentur (EMA) zugelassenen Impfstoff von AstraZeneca vorerst nur an Personen unter 65 Jahren zu verabreichen, wird das Vertrauen in diese Impfung nicht gerade stärken, von einem Rückschlag für Österreichs Impfprogramm kann aber keine Rede sein. Denn der Fortschritt bei der Immunisierung der Bevölkerung hängt in den kommenden zwei, drei Monaten nicht von Altersbeschränkungen für einen, sondern von der Verfügbarkeit aller drei genehmigten Impfstoffe ab.



Ein in der bisher nicht immer glücklichen Kommunikation der Impfstrategie wichtiger Aspekt, der zuletzt von den öffentlich ausgetragenen Konflikten zwischen der EU und AstraZeneca, aber auch durch Berichte über Lieferverzögerungen bei Biontech/Pfizer und Moderna überlagert wurde, was für viel Verunsicherung gesorgt hat. Fast so sehr wie die Meldungen darüber, dass der AstraZeneca-Impfstoff nur an wenigen Menschen über 65 Jahren getestet wurde und die Angaben über seine Wirksamkeit bei dieser Gruppe nicht verlässlich sind. Aber selbst wenn das der Fall sein sollte, kommt ihm in der Pandemie-Bekämpfung eine entscheidende Rolle zu.