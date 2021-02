Jetzt stürzen sich alle auf Silber

Nachdem sie die Aktienkurse von GameStop, AMC und Co. nach oben gedrückt haben, wenden sich aktivistische Anleger nun dem Silberpreis zu und treiben ihn auf ein Acht-Jahres-Hoch. Doch der Silberpreis ist ein harter Knochen.

Den Kurs eines angeschlagenen Videospielehändlers in die Höhe zu treiben und ein paar Hedgefonds zur Verzweiflung zu bringen, die auf fallende Kurse gewettet hatten – das war einigen Anlegern, die sich im Reddit-Forum WallStreetBets trafen, nicht genug. Sie riefen zu einem größeren Coup auf: Man wolle den Silberpreis hochtreiben und die Banken ins Wanken bringen, die auf fallende Preise gesetzt hatten.

Tatsächlich stieg der Silberpreis binnen weniger Tage um mehr als ein Viertel an. Am Montag erreichte er mit über 30 Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm) ein Acht-Jahres-Hoch. Die Anleger investierten in ETFs (Fonds, die mit physischem Silber unterlegt sind) sowie Aktien von Bergbaufirmen, legten sich aber auch Münzen und Barren zu. Auch relativ zu Gold hat sich Silber verteuert: Kostete im Vorjahr eine Unze Gold zeitweise 120 Unzen Silber, waren es zuletzt nur noch 63.