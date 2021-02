Auf der Spur des Virus in Wuhan

Drucken



Auf heikler Mission im Epizentrum der Coronapandemie. Experten der WHO untersuchen in der chinesischen Stadt Wuhan die Ursprünge des Virus.

Eine Delegation der Weltgesundheitsorganisation WHO untersucht derzeit in der chinesischen Stadt Wuhan den Ursprung des Coronavirus. Es ist eine politisch heikle Mission.

Die Inszenierung erinnert an einen Staatsbesuch: Als die Autokarawane der WHO-Delegation den abgesperrten Parkplatz des Seuchenpräventionszentrums verlässt, wird sie von Dutzenden Fernsehjournalisten umzingelt – und von doppelt so vielen Polizisten abgeschirmt. Durch ein geöffnetes Beifahrerfenster kann einer der Kameramänner den hektischen O-Ton eines Virus-Experten erhaschen: Es sei ein gutes Treffen gewesen. Dann brechen die Wissenschaftler in Rekordtempo zum nächsten Termin auf.



Mit Hochspannung aber auch mit Argusaugen blickt die Welt auf die Untersuchungskommission der Weltgesundheitsorganisation WHO, die mehr als ein Jahr nach den ersten dokumentierten Virusfällen im chinesischen Wuhan dem Ursprung des Coronavirus auf die Spur kommen möchte. Es geht um die zentrale Frage, wie der Erreger vom Tier auf den Menschen übertragen wurde – und welche Lehren sich zur Prävention künftiger Pandemien ziehen lassen.