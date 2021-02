Lara Gut-Behrami: Eidgenossin im Gleichgewicht

Lara Gut-Behrami erlebt eine bemerkenswerte Renaissance, bei der WM könnte sie ihre schillernde Karriere endgültig krönen.

Geradezu spielerisch fährt Lara Gut-Behrami dieser Tage einen Weltcupsieg nach dem anderen ein. Nun aber wartet die härteste aller Prüfungen für diese neu gewonnene Leichtigkeit der Tessinerin. Am Sonntag wird die alpine Ski-WM in Cortina d'Ampezzo eröffnet, und bis dahin wird die 29-Jährige Tag für Tag daran erinnert werden, dass sie nach vier Super-G-Siegen in Folge auch bei den Titelkämpfen in Italien absolute Topfavoritin ist – und natürlich auch daran, dass sie zwar fünf WM-Medaillen ihr Eigen nennt, aber noch keine in Gold.