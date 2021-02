Muslime gegen strengere Regeln

Die Regierung will unter anderem jährlich Einblicke in die Finanzen der Kultus- und Moscheegemeinden nehmen.

Im Windschatten des Anschlags will die Regierung unter anderem das Islamgesetz in einigen Punkten ändern. Glaubensgemeinschaft und Experten sehen das kritisch.

Wien. „Der Gesetzgeber wird aufgerufen, die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen in ihrer Gesamtheit zu verwerfen.“ Das ist die Conclusio, die die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) zum geplanten „Anti-Terror-Paket“ der Regierung zieht, dessen Begutachtungsfrist am Dienstag, 2. Februar endet. Die nach dem Terroranschlag in Wien vom 2. November vorgestellten Maßnahmen, so IGGÖ-Präsident Ümit Vural, würden bestehende Probleme nur weiter verschärfen und zudem Muslime gegenüber anderen Kirchen und Religionsgesellschaften diskriminieren.