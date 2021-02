Analysten spekulieren über eine Verschmelzung von Immofinanz und S Immo.

„Eigentlich ist Lockdown, aber in Österreich gibt's großes Kino.“ Kommentare wie diese hört man derzeit in der Immobilienszene, seitdem ein weiterer Investor neuen Schwung in das jahrelange Übernahmedrama von Immofinanz, S Immo und CA Immo gebracht hat. Der Unruhestifter heißt Aggregate. Die Gesellschaft, die bereits größte Anteilseignerin des deutschen Vermieters Adler Group SA ist, will Anteile von Immofinanz kaufen.