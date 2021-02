In den USA (wie hier in einem Impfzentrum in Massachussetts) ist man mit dem Impfen schon viel weiter als in der EU.

Trotz Anfangsproblemen bei der Erfüllung der Lieferverträge werde es ausreichend viele Dosen geben, um bis zum Sommer sieben von zehn Europäern voll gegen Covid-19 zu impfen, sagt Sandra Gallina, die für die Union die acht bisherigen Verträge ausverhandelt hat.

In einer Anhörung vor dem Haushaltsausschuss des Europaparlaments verwehrte sich die Schlüsselfigur in der Verhandlung der Impfstoffverträge gegen den Vorwurf, die Union habe schlechter verhandelt als andere Staaten. „Wir müssen uns nicht vor den Vereinigten Staaten oder Israel verstecken“, sagte Sandra Gallina, Generaldirektorin der Generaldirektion Gesundheit in der Europäischen Kommission und als solche Leiterin des Verhandlungsteams der EU, das bereits sechs gültige Verträge fertig und zwei in Vorbereitung hat. Mehr als 15 Millionen Dosen seien seit Verfügbarkeit des ersten Impfstoffs vor fünf Wochen in der EU bereits verimpft worden. Damit seien die Europäer schon „in der großen Liga von Staaten“, sagte sie, ohne auf die konkreten Impfzahlen beispielsweise des Vereinigten Königreichs, Israels oder der USA einzugehen. Diese drei Staaten, die bisher bereits einen viel höheren Anteil ihrer Bürger geimpft haben als das diesbezüglich beste EU-Mitglied, Dänemark, werden stets herangezogen, um den schleppenden Beginn der Impfkampagne in allen 27 Mitgliedstaaten zu veranschaulichen.