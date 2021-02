Die Länder haben hoffentlich ihre Lockdown-Hausaufgaben gemacht

(c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Die Regierung gibt der Bevölkerung die gewünschte Pause. Ob sie es letztlich wert gewesen sein wird, weiß man aber selbst nicht so genau.

Klarheit - sprich konsistente Kommunikation und eindeutige Botschaften - stand zuletzt auf dem Wunschzettel an die Regierung ziemlich weit oben. So richtig klar und nachvollziehbar war das, was da Montagabend verkündet wurde, jedoch nicht.

Zur Erinnerung: Da wurde noch Mitte Jänner eine Wocheninzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche ausgegeben. Nun liegt Österreich durchschnittlich doppelt so hoch, gelockert wird aber trotzdem. Der Bundeskanzler sagte sinngemäß, das Ziel sei ja schön, aber halt zu schwer zu erreichen, ein schöngeistiger Wunschtraum der Epidemiologen quasi. Das macht den Wert jedoch hehrer als er ist. Trotz aller Unschärfe gilt der 50er Prognoseforschern schlicht als Orientierungswert, bei dem man noch einen Puffer hat, um bei schnell wieder steigenden Infektionen gut reagieren zu können. Was, wenn man es mit nicht gut einschätzbaren Virus-Varianten zu tun hat, nicht das Schlechteste ist.

Das ahnt offenbar auch Sebastian Kurz, denn gleichzeitig mit den Lockerungen stellte der Kanzler (stark) steigende Infektionszahlen und indirekt einen weiteren Lockdown in Aussicht.

So viel zur Klarheit also.

Die große Erschöpfung

Klar ist allerdings halt auch, dass der Druck zu lockern, extrem groß war. Er kam von allen Seiten. Von der Wirtschaft, von den Bundesländern, von Eltern schulpflichtiger Kinder, von manchen Medizinern und vielen einfach nur Müden. Der strengste Lockdown hilft schließlich nichts, wenn sich keiner daran hält. Sogar die Polizei wirkte – auch wenn der Innenminister das wohl anders sieht – ein bisschen erschöpft. Oder wer hat z. B. zuletzt eine Kontrolle von Gruppen im Park beobachtet?

Insofern hat die Regierung zwar nicht den konsistenten Weg gewählt, aber den von vielen erwünschten. Er bringt mehr Risiko, aber eben eine Pause, die vielleicht auch der Einsicht geschuldet, dass es bis zum Sommer noch lange dauert.

Dass die gut gemeinten Appellen und Mahnungen all das nur ja nicht als Entwarnung zu betrachten, sowie die höheren Strafen viel fruchten, darf man jedoch bezweifeln. Aber immerhin gibt es ein Maßnahmenbündel, das Risiko halbwegs in Schach zu halten:

Testen ist zumutbar

Weil man etwa der Freiwilligkeit nicht ganz traut, gibt es an den Schulen nun de facto doch eine Testpflicht. Wer sich nicht testen lässt, muss ins Distance-Learning. Das ist durchaus zumutbar und fraglos effizienter, als die geplanten Tests für Volksschulkinder im Wohnzimmer und ohne jede Kontrolle, ob sie gemacht wurden, durchzuführen. Ob das Testen auch für jene Schüler gilt, die nur zur Betreuung in die Schule kommen, blieb aber vorerst offen. Genauso wer diese – gar nicht wenigen Tests – administriert.

Zumutbar ist ebenso, dass man sich auch für den Besuch beim Friseur testen lassen muss. Nicht ganz verständlich ist aber, dass hier weiter nur auf eine 48h-Frist gesetzt wird, wenn alle Experten doch sagen: Sinnvoll ist nur eine Zeitspanne von 24 Stunden. Wenn Tests gratis und einfach verfügbar sind (und das wurde versprochen), wäre das doch kein extremer Aufwand. Nicht verständlich ist auch, warum man sich noch immer keine simple, fälschungssichere Form für einen Testnachweis überlegt hat. Zettelwirtschaft und SMS-Screenshots laden quasi zum munteren Fälschen ein.

Länderchefs: Ihr Auftritt, bitte!

Apropos Vorbereitung: Es ist gut, dass Michael Ludwig und Hermann Schützenhöfer wieder mit am Podium gestanden ist. Denn damit stehen sie, die sich auch Lockerungen stark gemacht haben, auch für alle gut sichtbar in der Verantwortung. Ein Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg oder Misserfolg der kommenden Wochen ist nämlich, ob die Landeshauptleute ihre Lockdown-Hausaufgaben gemacht haben. Die da wären: schnelles Isolieren, sprich rasche Absonderungsbescheide für Infizierte/Kontaktpersonen und rasches Contact Tracing. Quasi seit Beginn der Pandemie wird diskutiert, dass das funktionieren muss. Jetzt wäre es dann bitte endlich soweit.

Die Landeschefs müssen auch rasch und hart reagieren, wenn lokal die Zahlen steigen oder es den Verdacht auf Umgehung gibt. Dass man etwa in den Skigebieten viel zu lange gebraucht hat, um das Naheliegende zu tun, nämlich nachzuprüfen, was bei den Zweitwohnsitzen so los ist, stimmt leider nicht übertrieben optimistisch.

Rasch gegensteuern, wenn nötig – das gilt natürlich auch für den Bund, sollte sich nämlich zeigen, dass Schulen oder Handel doch die Infektionen stark antreiben.

Dass die Regierung übrigens keine Zahl nennen konnte, an der man den Erfolg oder Misserfolg der Lockerungen festmacht, zeigt einerseits, dass man von der verpassten 50er-Hürde gelernt hat. Andererseits ist das im Sinne der Klarheit und Transparenz aber schade.

Schade ist übrigens auch, dass die Kindergärten Montagabend so gar nicht erwähnt wurden. Man will aber nicht wirklich fragen: Das nächste Mal dann?