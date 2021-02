Nur Getestete sollen in die Schule, Strafen bei fehlender Maske

Die Tests sollen „auf freiwilliger Basis“ erfolgen. Aber: „Ich will „getestete und ungetestete Kinder nicht nebeneinander in der Klasse sitzen haben“, betonte Faßmann. Daher: "Wer nicht möchte, dass sein Kind getestet wird, der lässt es zu Hause, im Homeschooling“, so der Minister. Diese Maßnahmen habe man mit Verfassungsjuristen geprüft.

In der Sekundarstufe 1 wird ab sofort auch Präsenzunterricht stattfinden, jedoch müssen dort die Masken auch während des Unterrichts getragen werden, in der Sekundarstufe 2 braucht es die FFP2-Maske. Maskenpausen seien vorgesehen. Sowohl in der Sekundarstufe 1 als auch in der Sekundarstufe 2 wird es Schichtbetrieb geben, um mehr Platz zu schaffen. Der Freitag sei dann für alle ein gemeinsamer Distance-Learning-Tag. In der Woche darauf würde der Schichtbetrieb wechseln.