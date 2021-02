Haftstrafe für Nawalny: Der Kreml setzt auf Repression

Der Kreml-Kritiker muss zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis, zehn Monate hat er bereits in Hausarrest abgesessen. Um den Einfluss des Politikers zu beschränken, biegt sich der Staatsapparat das Recht zurecht, greift zu Willkür und polizeilicher Repression.

Alle Urteile, auch die erwarteten, müssen erst von konkreten Personen gefällt werden. Im Falle Alexej Nawalnys war es eine Richterin namens Natalia Repnikowa, die am Dienstag um 20:20 Uhr Ortszeit im Saal 635 des Moskauer Stadtgerichts entschied, dass der russische Politiker für dreieinhalb Jahre hinter Gitter muss. Real erwartet ihn wegen eines früheren Hausarrests eine Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten - bis Oktober 2023.



Hätte Richterin Repnikowa anders entschieden, wäre es eine Sensation gewesen. So aber stimmte das Gericht mit der Staatsanwaltschaft überein, die ihrerseits die Strafvollzugsbehörde in ihrer Forderung unterstützt hatte, Nawalnys bereits abgelaufene Bewährungsstrafe in eine Freiheitsstrafe umzuwandeln. Es war eine Entscheidung, die auch den Kreml zufrieden gestellt haben dürfte. Seine Machtvertikale funktionierte gestern reibungslos, wenn auch nicht besonders überzeugend.



Bis zuletzt hatten Nawalnys Anhänger auf eine Freilassung gehofft. Doch zu wichtig ist die Sache für den Kreml. Zu groß sind die Verrenkungen, die der Staatsapparat schon bisher angestellt hat, um Wladimir Putins kompromisslosesten Kritiker hinter Gitter zu bekommen. Nawalny nannte den Fall „fabriziert“. Seine Anhänger riefen nach der Urteilsverkündung zu sofortigen Demonstrationen auf.