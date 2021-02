Warnungen vor schwerem Wintersturm im Nordosten der USA

Schnee vor dem Weißen Haus in Washington - ein Vorbote des nahenden Blizzards.

Die Stadt New York rief vorsorglich den Notstand aus. In der Hauptstadt Washington liegt bereits eine dünne Schneedecke.

Nach ersten Schneefällen in Washington hat der US-Wetterdienst für Montag und Dienstag vor einem schweren Schneesturm für den Nordosten der USA gewarnt. Betroffen sei ein Gebiet von Virginia bis Maine, New York müsse vor allem in der Küstennähe mit "Blizzard-ähnlichen Zuständen" sowie mit bis zu 60 Zentimetern Schnee rechnen.

In Erwartung des Sturms rief New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio den Notstand aus. Straßen wurden für den Einsatz von Rettungsfahrzeugen freigehalten, alle nicht notwendigen Fahrten eingeschränkt. "Dieser Wintersturm wird gefährlich, bleiben Sie zu Hause, wenn Sie es können", warnte er auf Twitter die mehr als acht Millionen Einwohner seiner Stadt.

Im Bundesstaat New Jersey sowie in Philadelphia, der größten Stadt von Pennsylvania, galt ebenfalls der Notstand. Am Dienstag sollte der Sturm dann Maine erreichen.

In Washington waren bereits in der Nacht auf Sonntag mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Einwohner der Bundeshauptstadt freuten sich, bauten Schneemänner und rodelten. Ganz ohne Schlitten kamen hingegen die Riesenpandas im Washingtoner Zoo aus: Sie rutschten einfach auf dem Rücken oder kugelten die ungewohnte Bahn hinunter.

(APA/AFP)