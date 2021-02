Warum Thiems Niederlage wenig Aussagekraft hat

Dominic Thiem hat nach langen Spielpausen traditionell Anlaufschwierigkeiten. Das ist keineswegs erfreulich, aber auch nicht wirklich beunruhigend. 2020 lieferte den Beweis.

Dominic Thiem ist am Dienstag mit einer Niederlage in das Tennisjahr 2021 gestartet. In seinem ersten Bewerbsmatch seit den ATP Finals in London Ende November unterlag Thiem dem Italiener Matteo Berrettini beim ATP Cup in Melbourne mit 2:6, 4:6. Das Spiel gegen Rafael Nadal vergangenen Freitag (5:7, 4:6) in Adelaide wurde zwar über weite Strecken von beiden Kontrahenten ernst geführt, war aber eine Exhibition.