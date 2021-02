Aufstand im Armenhaus des Libanon

Seit Tagen gehen die Bewohner von Tripoli auf die Straße. Die Stadt im Norden des Libanon wird seit Jahrzehnten von der Politik vernachlässigt. Die Coronapandemie stürzt die Menschen völlig in die Katastrophe.

Sie haben nichts mehr zu verlieren, und sie sind wütend, die Einwohner der Armenviertel in der zweitgrößten Stadt des Libanon. Seit Tagen toben in Tripoli nächtliche Straßenschlachten zwischen ihnen und den Sicherheitskräften – trotz eines totalen Lockdowns, der wegen der Coronapandemie über das Land verhängt wurde. Demonstranten versuchten, lokale Verwaltungsgebäude zu stürmen, und wurden von der Polizei mit Tränengas vertrieben. Bereits in der vergangenen Woche war das Bürgermeisteramt in Flammen aufgegangen.



Libanons kommissarischer Premierminister, Hassan Diab, hatte die nächtlichen Gewaltaktionen verurteilt: „Wir müssen diese Kriminellen besiegen und einen nach dem anderen verhaften, und sie der Justiz übergeben“, lautete seine Kampfansage. Auch der libanesische Präsident, Michel Aoun, verurteilte die Gewalt.