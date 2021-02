Klimaschutz mit Kernkraft?

Der Streit, ob der Bau neuer AKW ein „grünes Investment“ ist, bleibt ungelöst. Österreich gibt den Vorkämpfer der Atomgegner und hofft jetzt auf die Vernunft des homo oeconomicus.

Wien. Zehn Jahre nach der Katastrophe im japanischen Atomkraftwerke Fukushima ist die Zukunft der Nukleartechnologie ungeklärt. Die Betreiber drängen an die Futtertröge, die Finanzwelt und Staaten für den weltweiten Kampf gegen die Erderwärmung füllen. Zumindest in der EU dürfte das nicht ganz so einfach werden. Erst im Sommer hat Brüssel die Kernkraft von ihrer Liste an förderwürdigen Technologien (Taxonomie) ausgeschlossen.