Marita Kramer: Flachländerin mit Fluggefühl

Die gebürtige Niederländerin Marita Kramer, 19, ist Österreichs Überfliegerin in diesem Winter. Wie sie Höhenangst ausblendet und mit dem Druck als WM-Favoritin umgeht.

Wien. Auf hohen Plattformen ist Marita Kramer bis heute nicht ganz wohl. Wie vielen anderen jagt auch ihr der Blick in die Tiefe Angst ein, „das taugt mir nicht so“, verrät sie. In ihrem Fall kurios, denn die Ausnahme davon sind die Skisprungschanzen dieser Welt. Diese hinunterzurasen und ins scheinbar Bodenlose zu segeln, das bereitet ihr keinerlei Probleme. „Beim Skispringen merke ich es nicht“, meint die 19-Jährige. Seit vier Jahren springt sie im Weltcup mit, in diesem Winter fliegt sie im oft zitierten Flow dahin.