Wo kann ich mich in Wien testen lassen?

Sechs Standorte mit Drive-In und Walk-In: Ein Überblick, wo man sich in Wien testen lassen kann und welcher Test ab Montag gültig ist, wenn man etwa zum Friseur will.

Ab Montag darf man wieder den Friseur oder Kosmetiker besuchen – zumindest wenn man frisch getestet ist. Wer einen Corona-Test vorweisen kann, der von geschultem Personal, beim Arzt oder in der Apotheke durchgeführt wurde und nicht älter als 48 Stunden ist, kann körpernahe Dienstleister in Anspruch nehmen.

Es gelten laut Gesundheitsministerium sowohl Antigen- als auch PCR-Tests. Die sogenannten „Wohnzimmertests“, die man eigenständig durchführt, werden aber nicht akzeptiert, denn man benötigt einen Nachweis auf Papier oder per SMS, der von den Dienstleistern selbst kontrolliert wird.

Von Schloss bis Schule

Kostenlos kann man sich in den sechs Wiener Teststationen nach Terminvereinbarung testen lassen. Die meisten sind zwischen 6 und 21 Uhr geöffnet.

Zuletzt baute die Stadt ihre Kapazitäten aus. Ab Donnerstag kann man etwa beim Schloss Schönbrunn Antigen-Schnelltests durchführen: In der Orangerie des Schlosses wird ein Walk-In mit drei Testlinien installiert. Am Busparkplatz wird es zusätzlich Drive-In-Stationen geben.

Seit dem Wochenende hat auch Liesing eine eigene Teststation. In einer Mittelschule in der Anton-Baumgartner-Straße 119, gleich beim Wohnpark Alterlaa, gingen am Samstag zwei Testlinien in Betrieb. Teststraßen gibt es in Wien auch im Austria Center, im Ernst-Happel-Stadion, auf der Donauinsel und in der Stadthalle.

Drive-In bei Symptomen

Wichtig ist, dass man mit Symptomen nicht jede Station aufsuchen darf. Wer den Verdacht hat, infiziert zu sein, kann mit dem eigenen Auto zur Station auf der Donauinsel fahren, wo gleich ein PCR-Test durchgeführt wird. Für einen Antigentest kann man mit Symptomen den Drive-In im Austria Center oder beim Schloss Schönbrunn nutzen.