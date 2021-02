Mit Gewaltfantasien kokettierte Marilyn Manson schon immer. Die Anschuldigungen von fünf Frauen, die ihm vorwerfen, sie missbraucht und manipuliert zu haben, dementiert er nun. Seine Plattenfirma und zwei TV-Shows ziehen aber bereits Konsequenzen.

Der Name des Mannes, der sie missbraucht hat, sei Brian Warner – „der Welt auch bekannt als Marilyn Manson“, schrieb die Schauspielerin Evan Rachel Wood am Montag auf Instagram und erhob damit als erste von fünf Frauen schwere Vorwürfe gegen den Musiker, der als „Schockrocker“ bekannt wurde. Dieser habe die um 18 Jahre jüngere Evans, mit der er zwischen 2007 und 2010 liiert war, „schrecklich missbraucht“ und durch Manipulation gefügig gemacht. Vier weitere Frauen werfen ihm vor, sie vergewaltigt, sexuell genötigt, mit körperlicher Gewalt bedroht und verletzt zu haben.

Mansons Plattenfirma Loma Vista Recordings reagierte schnell und kündigte die Zusammenarbeit auf. Auch sein jüngstes Album will die Firma nicht weiter vertreiben. Klare Konsequenzen zogen auch die Produzenten von zwei TV-Serien, an denen Manson beteiligt ist: Aus einer kommenden Folge von „American Gods“ wird Manson herausgeschnitten, eine Episode der Horrorserie „Creepshow“ wird ganz eingestampft. Die Causa zieht auch abseits der Unterhaltungsbranche Kreise: Die kalifornische Staatssenatorin Susan Rubio forderte in einem Brief das FBI auf, gegen Manson zu ermitteln – und das schon bevor Evan Rachel Wood ihre Vorwürfe publik machte.

Manson selbst bestreitet diese. Sein Leben und Werk ziehe schon lang Kontroversen magnetisch an, schrieb er auf Instagram. Die jüngsten Anschuldigungen seien aber „schreckliche Verzerrungen der Realität“.

Ganz neu sind die Vorwürfe nicht

Aus dem Nichts kommen diese jedenfalls nicht. 2018, nach Beginn der #MeToo-Bewegung, wurde auch Manson wegen sexueller Gewalt angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ließ die Sache wegen mangelnder Beweise fallen. Dan Cleary, der als Techniker und Assistent für Manson arbeitete, bezeugte im September auf Twitter, dass Manson seine Freundinnen missbraucht und manipuliert habe.

Schauspielerin Evan Rachel Wood hat schon vor dem US-Kongress von Missbrauchserfahrungen berichtet - ohne Namen zu nennen. REUTERS

Wood hat schon zuvor über Missbrauchserfahrungen gesprochen – ohne Namen zu nennen. Um eine Gesetzesinitiative zu unterstützen, durch die die Verjährungsfrist für häusliche Gewalt verlängert wurde, berichtete sie 2019 vor dem US-Kongress, dass ein Mann sie gegen ihren Willen gefesselt und geschlagen, vergewaltigt und durch Hunger und Schlafentzug gefügig gemacht habe. Angezeigt habe sie ihn damals nicht: „Es hat lang gedauert, bis ich mich überhaupt sicher genug gefühlt habe, um über den Missbrauch zu sprechen“, sagte sie.

Manson selbst kokettierte oft mit Gewaltneigungen – was durchaus zu seinem inszenierten Image als Bürgerschreck passt (immerhin ist sein Künstlername vom Massenmörder Charles Manson inspiriert). Er fantasiere davon, Wood den Schädel einzuschlagen, sagte er 2009 in einem Interview. Das sei offensichtlich ein Spruch eines theatralischen Rockstars, meinten seine Sprecher. Nun dürfte die Branche Mansons Grauslichkeiten ernster nehmen, als ihm vielleicht lieb ist.



