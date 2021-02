"Erasmuserlebnis" abgesagt: Ins Ausland zum Daheimbleiben

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Ein Semester im Lockdown: Weil Freizeitangebote ausfallen, bleiben auch die ausländischen Studierenden aus. • (c) Francisco Seco / AP / picturedesk.com (Francisco Seco)

Während um Schulen und Kindergärten hitzig debattiert wird, bleibt für Austauschstudenten vom Abenteuer Auslandssemester inzwischen wenig übrig. Rund 60 Prozent weniger als sonst treten den Aufenthalt an, berichten heimische Unis.

„Die Unis haben den Vorteil, dass sie unter der öffentlichen Wahrnehmung segeln können“, kommentierte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Dienstag die Lage der Hochschulen im Rahmen der Pressekonferenz zur geplanten Rückkehr der Schüler in den Präsenzunterricht [premium]. Tatsächlich segeln seit Beginn der Krise oft nicht nur die heimischen Hochschulen und ihre Studierenden unter dem Radar der allgemeinen Wahrnehmung, sondern vor allem jene, die für ein Semester aus dem Ausland nach Österreich gekommen sind.



Nach Zahlen des Österreichischen Austauschdienstes (OeAD) sind es in Normalzeiten rund 18.000 Studierende pro Jahr, die mittels Stipendien (17.000 davon mit Erasmus+) in Österreich Auslandserfahrung sammeln. Für das Sommersemester 2021 wurden an 7200 österreichische Studierende Stipendien vergeben. Das Kennenlernen fremder Kulturen, Sprachen und Menschen ist neben Partys und Reiselust meist deren zentrale Motivation. Ein Semester im Lockdown ohne Freizeitangebote, in dem der Spaziergang in der Kälte zu den täglichen Höhepunkten zählt, wirkt dazu als eine fast absurde Antithese.