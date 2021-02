Gerechtigkeit für den „korrupten“ Dante

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Von den Dämonen wie von der Justiz gejagt: Vergil und Dante im Inferno – auf einer Zeichnung von Gustave Doré. (imago/Leemage)

Die Italiener feiern den 700. Todestag von Dante Alighieri. Ihr größter Dichter entging nur durch Flucht dem Scheiterhaufen. Nun wollen ein Anwalt und ein Nachkomme den vermutlich unschuldig Verurteilten reinwaschen.

Im achten Kreis der Hölle geht es erstaunlich lustig zu. Wie Frösche hocken dort die Seelen der Korrupten in einem Graben aus siedendem Pech. Aber die Teufel, die sie bewachen sollen, sind so dumm und ungeschickt, dass Dantes „Divina Commedia“, dieses erhabene Monument der Weltliteratur, hier tatsächlich einen komödiantischen Ton annimmt. Die täppischen Dämonen wollen einen auftauchenden Sünder mit ihren Haken zerkratzen, aber er trickst sie aus, sie landen selber im Pech, und der arme Schlucker kann fliehen – unter Mithilfe der beiden Besucher: Vergil und Dante Alighieri persönlich. Wie grimmig hat dieser Berichterstatter aus dem Jenseits im „Inferno“-Teil seines Hauptwerks mit seinen Feinden abgerechnet, mit Papst Bonifaz und den Verrätern aus Florenz! Aber den angeblich bestechlichen Beamten lässt er entkommen – so wie er selbst seinen Verfolgern entkam.