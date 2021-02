Ab Montag soll es noch mehr Hürden an der Grenze geben. Diese betreffen hauptsächlich Pendler: Auch sie müssen sich online registrieren und ein (bis zu sieben Tage altes) Testergebnis vorweisen. Ein Überblick über die vielen Regeln und einige Ausnahmen.

Begonnen hatte es als Weihnachtsmaßnahme. Sozusagen vom katholischen bis zum orthodoxen Fest: Die Regierung kündigte vor den Feiertagen strikte Einreisebestimmungen an. Zunächst sollten sie vom 19. Dezember bis 10. Jänner gelten. Seitdem werden die Maßnahmen allerdings, Schritt für Schritt, verschärft. Ab kommender Woche, vermutlich am Montag, ist es wieder so weit: Dann werden vor allem mehr Tests an der Grenze verlangt. Die Verordnung wird gerade ausgearbeitet. Was Einreisende beachten müssen: ein Überblick.