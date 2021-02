AstraZeneca Österreich-Chefin: „Keine Gefahr für Ältere“

In Großbritannien, Brasilien und anderen Ländern wird der AstraZeneca-Impfstoff längst auch an über 65-Jährige geimpft.

Die Österreich-Chefin von AstraZeneca plädiert dafür, den Impfstoff auch für über 65-Jährige zuzulassen. Dazu werde es bald belastbare Daten geben. Auch gegen Mutationen dürfte der Impfstoff wirken.

Das Vorspiel rund um die Zulassung des Covid-Impfstoffes von AstraZeneca hatte es in sich. Zwar schaffte es der Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns durch die strenge Zulassungsprüfung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), doch am Sonntag kam die Empfehlung vom Nationalen Österreichischen Impfgremium, den Impfstoff (vorerst) nur an unter 65-Jährige zu verimpfen.



Eine Entscheidung, die Sarah Walters, Chefin von AstraZeneca in Österreich, nicht nachvollziehen kann. Sie holt zum Gegenschlag aus, um den eigenen Impfstoff gegenüber den Unkenrufen der vergangenen Tage zu verteidigen. „Wir hätten uns eine Zulassung für alle Personen über 18 Jahren gewünscht. In der Gruppe der über 65-Jährigen sind die Daten zur Sicherheit und Immunogenität vergleichbar mit denen der 18- bis 64-Jährigen.“ Das sehen viele anders. Grund für die Entscheidung des Nationalen Impfgremiums war, dass es bisher kaum belastbare Daten zur Wirksamkeit bei über 65-Jährigen gibt.