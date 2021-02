Studie über Sputnik V:„Sicher und effektiv“

In Russland wurde Sputnik V schon vor Ablauf der klinischen Studien verimpft.

Eine Publikation in der Fachzeitschrift „The Lancet“ beschreibt eine Phase-3-Studie über den russischen Impfstoff. Diese habe eine hohe Wirksamkeit in allen Altersgruppen ergeben.

Es gebe keine zuverlässigen, in renommierten Wissenschaftszeitschriften veröffentlichten Studien über den russischen Impfstoff Sputnik V, wurde oft bemängelt. Das kann man nun nicht mehr sagen. Soeben ist eine solche Arbeit in der altehrwürdigen und höchst renommierten medizinischen Zeitschrift „The Lancet“, herausgegeben vom Elsevier-Verlag (Sitz: Amsterdam), online erschienen.



Die Arbeit, natürlich von Fachkollegen geprüft („peer-reviewed“), beschreibt eine nach strengen Regeln (randomisiert, doppelblind, Placebo-kontrolliert) durchgeführte Studie der Phase 3. Das ist die letzte Phase der klinischen Prüfung eines Impfstoffes, nach der üblicherweise erst die Hersteller um Zulassung ansuchen können. In dieser Phase werden über 10.000 freiwillige Testpersonen geimpft, eine Gruppe tatsächlich mit dem Impfstoff, die andere mit einem wirkungslosen Placebo. Dann muss man warten, bis sich genügend Testpersonen mit dem grassierenden Erreger angesteckt haben, denn erst dann kann man die Gruppen sinnvoll vergleichen – und damit feststellen, wie gut der Impfstoff vor dem Erreger schützt.