Iran sucht Vermittlung der EU im Streit um Atomabkommen

Brüssel soll nach Vorstellungen von Teheran die Rückkehr der USA in den Vertrag und das Ende der iranischen Verstöße koordinieren. Damit rückt der Iran von der Forderung ab, dass die Biden-Regierung den ersten Schritt tun müsse. Washington ruft einen Flugzeugträger zurück.

Deutschland bereitet sich nach dem Regierungswechsel in den USA auf „eine Phase intensiver Diplomatie“ zur Lösung des Streits um das iranische Atomprogramm vor. Das erfuhr „Die Presse“ aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Erste Gespräche haben demnach bereits stattgefunden. Der Iran will, dass Europa sich als Vermittler engagiert, um die Rückkehr der USA ins Atomabkommen von 2015 und das Ende iranischer Vertragsverstöße zu koordinieren. Mit dem Vorschlag rückt Teheran von der bisherigen Forderung ab, die USA müssten den ersten Schritt tun. Die US-Regierung holt als Signal der Entspannung einen Flugzeugträger aus dem Nahen Osten zurück.